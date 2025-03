Oostzaan wil af van muskuseenden, maar Sabrina en Cor komen in actie

In Oostzaan is de overlast door een grote groep muskuseenden een groeiend probleem. De dieren zorgen voor viezigheid, verkeersgevaar en trekken ongedierte aan. De gemeente zoekt naar een oplossing en overweegt twee opties: het levend verplaatsen van de eenden of het ruimen ervan. Dat laatste stuit op felle weerstand van dierenliefhebbers Sabrina van Raat en Cor Hottentot, die pleiten juist voor opvang van de vogels.

Tot vorig jaar runden Sabrina en Cor een opvang voor de muskuseenden. Volgens hen hield dat de overlast onder controle, omdat ze de populatiebeheerden en een veilige plek boden voor de dieren. Nu die opvang weg is, is de overlast volgens hen toegenomen. "Wij willen laten zien dat er een alternatief is voor het doden van deze onschuldige dieren", zegt Sabrina, secretaris van stichting Ducktopia. "We hebben een geschikt stuk grond gevonden, ver buiten de woonwijk. Maar de gemeente wil er niet aan."

Strijd

Volgens Cor, de oprichter van Ducktopia, leek er eerder nog een akkoord over het terrein voor de opvang, maar dat werd later ontkend. "Opeens moeten alle eenden weg en afgemaakt worden. Daar gaan we natuurlijk keihard tegenin!" Ook de financiële kant roept vragen op. "We vroegen 6000 euro subsidie en kregen 5000 toegewezen, maar in gemeentelijke stukken staat dat we om een ton zouden hebben gevraagd. Dan klinkt het ineens als een bizar plan."

De kwestie wordt eerst achter gesloten deuren besproken, daarna volgt op 27 maart een commissievergadering waar Sabrina en Cor hun pleidooi zullen houden. Op 10 april wordt het definitieve besluit genomen. Tot die tijd blijven de dierenliefhebbers zich verzetten tegen het ruimen van de eenden en hopen ze op steun van de gemeente. "Wij laten het hier niet bij zitten", benadrukt Cor.