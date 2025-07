Baasjes laten kat in meterkast Amsterdam zitten en gaan 4 weken op vakantie

Eigenaren van een kat in Amsterdam hebben hun huisdier vorige week achtergelaten in de meterkast terwijl ze vier weken op vakantie gingen. De dierenpolitie heeft de kat in beslag genomen, meldt ze op Instagram.

"De eigenaren van deze kat vonden het een goed idee om hun huisdier in de meterkast achter te laten, terwijl zij vier weken(!) op vakantie gingen. Wij vonden van niet", schrijft de dierenpolitie. Wat voor melding de politie heeft gekregen, wordt niet bekendgemaakt. "De eigenaar zullen wij zeker spreken nadat deze weer thuis is gekomen."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Opvanglocatie

Het baasje zal een proces verbaal krijgen en justitie bepaalt vervolgens of er een straf opgelegd moet worden en wat er met de kat gaat gebeuren, aldus de dierenpolitie.

De kat wordt op dit moment verzorgd bij een opvanglocatie. De dierenpolitie benadrukt het belang van een goede oppas tijdens vakanties: "Zorg s.v.p. voor goede oppas voor uw huisdier als u gaat genieten van de vakantie!"