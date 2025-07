Gruwelvondst in Hoofddorp: onthoofde kat voor woning

Afgelopen zaterdag is in Hoofddorp een lugubere vondst gedaan. Voor de deur van een woning werd een onthoofde kat gevonden, en het zou om de kat des huizes gaan. De politie doet onderzoek, meldt NH Nieuws.

Volgens omwonenden is de kat van de bewoonster van het huis waar de kat gevonden is, maar dit kan de politie niet bevestigen. In de buurt van de woning lopen meerdere katten rond en de vondst heeft daarom veel losgemaakt bij buurtbewoners. "Mijn maag draait ervan om", vertelt een buurvrouw aan NH Nieuws. "Hoe kan je een beestje zoiets aandoen?" De dierenpolitie doet nu een buurtonderzoek om te achterhalen of omwonenden meer informatie over het incident hebben.

Dierenmishandeling is strafbaar in Nederland, in deze video legt Hart van Nederland uit welke straffen er zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Over een eventuele dader of motief kan de politie niets vertellen. De politie kon wel melden dat dit de eerste melding is in de regio van zoiets. Iedereen die meer informatie heeft, kan zich melden. "Onze dierenpolitie is druk bezig met het onderzoek", aldus een woordvoerder van de politie. "Ieder stukje informatie dat wij kunnen achterhalen, helpt ons verder. Dit kan eventueel ook anoniem bij ons gemeld worden."