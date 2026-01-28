Rouwende kroonkraanvogel A2 'maakt het goed' in opvang Amsterdam

De kroonkraanvogel die afgelopen weekend rouwend werd aangetroffen op de A2, na het overlijden van zijn partner, is momenteel in goede conditie opgevangen bij de vogel- en zoogdierenopvang De Toevlucht in Amsterdam.

Het dier is onderzocht en krijgt daar passende zorg, meldt de opvang op Facebook. Op dit moment maakt hij het goed. Afgelopen weekend verloor de kraanvogel zijn partner bij een ongeluk op de A2. De vogel bleef nog urenlang bij haar lichaam staan, midden op de snelweg.

"We begrijpen dat dit verhaal veel mensen heeft geraakt. Om de rust te bewaren, delen we op dit moment echter geen verdere details", schrijft De Toevlucht. De opvang vraagt mensen om niet te bellen of te mailen met vragen.

Eigenaar

De vogel heeft een eigenaar, maar blijft voorlopig in Amsterdam, in deze rustige en veilige omgeving. Ondertussen kijkt de opvang naar de mogelijkheden en vervolgstappen rondom deze bijzondere vogel.