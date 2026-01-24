Volg Hart van Nederland
Aangrijpend: kraanvogel wijkt niet van zijde overleden maatje op A2

Dieren

Vandaag, 12:55

Op de A2 bij Breukelen heeft zaterdagochtend een aangrijpend tafereel plaatsgevonden. Nadat een kraanvogel werd aangereden en overleed, weigert zijn maatje te vertrekken. De overlevende vogel blijft trouw in de buurt van de dode kraanvogel staan, vlak langs de snelweg.

Het ongeluk gebeurde tussen Breukelen en Maarssen, ter hoogte van afrit Breukelen. Kraanvogels leven en bewegen in paren. De vogels in kwestie waren dan ook met z’n tweeën toen een van hen fataal werd geraakt. Een weginspecteur en de dierenambulance hebben geprobeerd het dier te vangen, maar dat is nog niet gelukt, laat Rijkswaterstaat weten.

Vertraging

Door de situatie zijn richting Utrecht twee rijstroken afgesloten. Er geldt een snelheidsmaatregel en de ANWB meldt ongeveer 15 minuten vertraging. Rijkswaterstaat houdt de situatie in de gaten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

