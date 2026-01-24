Uren na ongeluk: kraanvogel blijft terugkeren naar A2, zit op motorkap weginspecteur

De kraanvogel die zaterdag op de A2 bij Breukelen zijn maatje verloor na een dodelijke aanrijding, blijft terugkeren naar de plek waar het gebeurde. Dat meldt Rijkswaterstaat zaterdagavond op X. Hij heeft een bijzonder nieuw uitkijkpunt gekozen: de motorkap van de weginspecteur ter plaatse.

Zaterdagochtend werd een kroonkraanvogel aangereden op de snelweg. Opvallend was dat de andere, ongedeerde kraanvogel graag dichtbij wilde blijven. Op beelden is te zien dat de vogel over het lichaam van zijn soortgenootje gebogen staat.

Vermoedelijk verplaatsten de twee gevederde beestjes zich samen, iets wat gebruikelijk is voor de diersoort.

Vogel nog niet gevlogen

Eerder meldde Rijkswaterstaat dat de zeldzame kroonkraanvogel inmiddels was gevlogen, nadat hij urenlang de plek op de snelweg had gecirkeld waar zijn maatje was omgekomen. Daar werd bij vermeld dat de mogelijkheid bestond dat de vogel nog zou terugkeren; en dat heeft niet lang geduurd.

Het gevaarte is inmiddels neergestreken op de motorkap van een weginspecteur. "Het levert National Geographic-achtige beelden op", schrijft Rijkswaterstaat over het tafereel.

Vanwege de vogel op de weg werden twee rijstroken afgesloten. Later werden ze vrijgegeven, maar was een snelheidsbeperking van kracht. Inmiddels kan het verkeer weer op volle snelheid rijden. "Wij houden een oogje in het zeil", aldus Rijkswaterstaat.