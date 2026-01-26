Partner van aangereden kraanvogel op A2 gevangen: 'Bewust niet eerder ingegrepen'

Het was dit afgelopen weekend een opmerkelijk bericht: een kraanvogel die zijn partner verloor bij een ongeluk op de A2, bleef nog urenlang bij haar lichaam staan, midden op de snelweg. De partner van de doodgereden vogel is inmiddels ook gevangen en wordt de komende tijd verzorgd en in de gaten gehouden. De Dierenambulance De Ronde Venen, Amstelland en Stichtse Vecht laten maandag weten dat zij voorafgaand aan de fatale aanrijding in korte tijd meerdere meldingen heeft binnengekregen over kraanvogels langs de weg.

Zo kwam er vorige week een melding binnen over een aanrijding op de N201. Volgens de melder lag er een dode kraanvogel op de weg. Ter plaatse bleek het echter om een dode gans te gaan. Niet veel later werd er wél een kraanvogel doodgereden op de A2, iets verderop.

De aanwezigheid van fladderende kraanvogels langs de N201 leidde al langer tot meldingen en kritiek. Sommige mensen stelden dat het uitblijven van ingrijpen langs deze N-weg heeft geleid tot het overlijden van een kraanvogel op de A2. Volgens Mirjam van de Dierenambulance is daar echter geen sprake van, licht zij toe aan Hart van Nederland.

Afweging

Na overleg met de vogelopvang werd besloten de overvliegende vogels niet te vangen. "Kraanvogels komen namelijk gewoon in Nederland voor en konden, ondanks dat het om een zeldzamere soort ging, zelfstandig overleven. Door de ernstige vogelgriep die sinds 22 oktober in het gebied heerst, werd ingrijpen zelfs afgeraden", legt ze uit.

Dit weekend kreeg de dierenambulance opnieuw een melding, ditmaal over kraanvogels langs de A2. Met het eerdere incident op de N201 in het achterhoofd werd eerst gedacht dat het opnieuw om een gans ging. Ter plaatse bleek het wél om een overleden kraanvogel te gaan. De andere kraanvogel bleef bij het kadaver van zijn partner, zichtbaar rouwend.

Hieronder is te zien hoe de kraanvogel steeds terugkeert en zelfs op de motorkap van een weginspecteur landt:

0:50 Kraanvogel blijft terugkeren na ongeluk op A2, strijkt neer op auto weginspecteur

Heldenactie

Een vrijwilliger bood vervolgens haar hulp aan en keerde terug naar de A2. Daar merkte zij dat de overgebleven kraanvogel opvallend tam was. Door het dier te voeren wist zij het bij de nek te grijpen en veilig over te dragen aan de dierenambulance. Mirjam noemt het optreden een ‘heldenactie’.

De kraanvogel werd zondag overgebracht naar de vogelopvang, waar nog plek beschikbaar was. Daar wordt het dier momenteel gecontroleerd op zijn gezondheid. Hoe het nu met de vogel gaat is onduidelijk.