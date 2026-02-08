Volg Hart van Nederland
Hulpdiensten redden gewonde gans die vastzit in portaal op A9

Dieren

Vandaag, 13:47

Het leek zo'n rustige ochtend op de Nederlandse snelwegen, maar dit veranderde toen plotseling een gans ondersteboven aan een portaal hing op de A9. De arme vogel was hierin gevlogen. Door het ongelukje raakte het dier gewond aan zijn poot en vleugel. Dit laat Rijkswaterstaat weten aan Hart van Nederland

Het gebeurde omstreeks 11.00 uur op de A9 bij knooppunt Holendrecht. De brandweer en dierenambulance kwamen ter plaatse om de gans te bevrijden. Het arme beestje is daarna meegenomen door de ambulance. Die zullen de gewonde vogel verzorgen, zodat die kan opknappen.

Door Redactie Hart van Nederland

