Primeur: eerste keer dat dit dier in Nederland is geboren

Dieren

Vandaag, 15:50

Voor de eerste keer is er in Nederland een ringstaartmangoest geboren. Het dier is op 10 september geboren en kan vanaf donderdag bewonderd worden in de dierentuin. Ringstaartmangoesten krijgen maar één jong per keer. Het valt niet mee om de dieren te fokken.

De ringstaartmangoest is een roofdier en komt oorspronkelijk alleen op Madagaskar voor. De wereldwijde populatie van dit dier gaat al jaren hard achteruit. Ondanks dat er een internationaal conserveringsprogramma voor deze dieren bestaat, is het moeilijk de dieren te fokken. "Het gaat heel goed met moeder en jong", aldus een woordvoerder. "We hebben ze eerst de rust en ruimte gegeven, maar nu ze wat ouder zijn, lopen ze het hele verblijf rond."

Dierenpark Zie-ZOO heeft al sinds 2018 ringstaartmangoesten, maar ondanks verschillende paringen bleef een geboorte uit. Dit is nu wel gelukt omdat de dierentuin onlangs mannetjesmangoesten heeft gewisseld met een andere dierentuin. De kleine ringstaartmangoesten blijven de eerste tijd na hun geboorte bij hun moeder in het hok. Nu laten de dieren zich volgens de dierentuin steeds vaker zien en zijn ze dus voor bezoekers ook te aanschouwen.

