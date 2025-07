Tijgerwelpjes voor het eerst te zien in buitenverblijf bij Safaripark Beekse Bergen

De nieuwste aanwinsten voor dierentuin de Beekse Bergen, drie Amoertijgerwelpjes, zijn woensdag voor het eerst in het buitenverblijf te zien geweest. De welpjes verbleven sinds hun geboorte op 12 mei in het binnenverblijf, maar zijn vanaf nu voor alle bezoekers te zien. “Het is altijd een bijzonder moment”, aldus verzorgster Mariska Vermij - Van Dijk.

Het is een van de zeldzaamste katachtigen ter wereld: de Amoertijger. Vanaf woensdag zijn er van deze bijzondere dieren drie welpjes te zien in Safaripark Beekse Bergen. De welpjes werden zo'n twee maanden geleden op 12 mei geboren. Sindsdien verbleven moeder en welpjes in het binnen verblijf om op kracht te komen. “Het ging prima”, vertelt verzorgster Mariska. “Ze liepen mooi achter hun moeder aan. Eenmaal buiten renden ze al snel rond.”

Bedreigd

De geboorte en ontwikkeling van de welpen is van belang voor het Europese managementprogramma voor deze ernstig bedreigde diersoort. Het dier wordt gedreigd door een versnipperd landschap door landbouw en andere menselijke ontwikkelingen. Daarnaast wordt ook vaak illegaal gejaagd op de dieren voor hun vacht en wordt er in veel Aziatische landen lichaamsdelen van Tijgers als medicijn gebruikt kunnen worden.