Woede in Mierlo: jongeren klimmen hek over en gooien met kippen

De woede is groot bij Theo Slaats, beheerder van het Hertenkamp in Mierlo. Toen hij zaterdag de bewakingsbeelden bekeek van wat jongeren vrijdagavond met enkele kippen op het terrein hadden gedaan, besloot hij direct de beelden online te zetten in de hoop de daders te vinden. Ook eist hij excuses.

Op de beelden is te zien hoe twee jonge jongens over de omheining klimmen en achter de kippen aan rennen. Zodra ze de dieren te pakken hebben, gooien ze die naar elkaar. Het voorval is inmiddels hét gesprek van de dag in het dorp.

Met kippen aan het gooien

"Ik ben vrijdag gebeld door mensen uit de buurt. Mij werd verteld dat er jongeren over het hek waren geklommen en met kippen aan het gooien waren. Er zou zelfs met ze gevoetbald zijn. Dat blijkt niet uit de beelden. Dat gooien... ik begrijp het gewoon niet", vertelt Theo aan Hart van Nederland.

"Ik ben natuurlijk die avond meteen gekomen. Ik heb uiteindelijk één van die jongens in de kraag gevat en weggestuurd. Zaterdag zag ik pas de beelden. Als ik die toen al had gezien, had ik misschien niet voor mezelf ingestaan."

Geen aangifte

Theo heeft nog geen aangifte gedaan; hij hoopt dat het niet nodig is. Er is zelfs al contact geweest met de daders. "Ik heb tegen ze gezegd dat ze met hun ouders naar me toe moeten komen om excuses te maken, dan is het voor mij afgedaan. Dat is nog niet gebeurd."