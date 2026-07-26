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ZIEN: brandweer haalt ree uit het water langs Kanaaldijk in Helmond

Dieren

Vandaag, 14:01

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De brandweer van Helmond en Aarle-Rixtel heeft zondag een ree uit het kanaal langs de Kanaaldijk Noord-West in Helmond gered. Het dier, dat werd omgedoopt tot Ray, werd uit het water gehaald en aan de andere kant van het fietspad weer losgelaten in de bossen.

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Hoe lang de ree in het water heeft gelegen, is niet bekend. Wel was duidelijk dat het dier bijna zelf uit het kanaal was gekomen. Het dier moest weinig hebben van de hulpdiensten. Toen een brandweerman en een brandweervrouw het water betraden, zwom de ree snel naar de andere kant, waarna het dier met lichte dwang weer op het droge werd gezet.

Na de reddingsactie werd de ree weer vrijgelaten in de naastgelegen bossen.

Door Redactie Hart van Nederland

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