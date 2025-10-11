Terug

Bewoners Den Bosch vinden schorpioen op de trap: 'Zat doodleuk rond te kijken'

Bewoners Den Bosch vinden schorpioen op de trap: 'Zat doodleuk rond te kijken'

Vandaag, 10:39

In Den Bosch keken bewoners vreemd op toen ze plotseling een onverwachte bezoeker op de trap aantroffen: een Italiaanse schorpioen. Het diertje zat daar volgens Dierenambulance Den Bosch 'doodleuk rond te kijken', alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

De schorpioen, een soort die normaal gesproken in Zuid-Europa voorkomt, is vermoedelijk op mysterieuze wijze in Nederland beland. "Waar dit kleintje vandaan kwam, mag Joost weten", schrijft de Dierenambulance op Facebook.

Gelukkig is het beestje ongevaarlijk. De Italiaanse schorpioen is klein, en een beet is hooguit vergelijkbaar met een bijensteek.

Schorpioenen duiken wel vaker op in Nederland op bijzondere manieren. Zo vond een vrouw eerder al een schorpioen in een pakketje dat ze uit Spanje had ontvangen. Dat zie je in deze beelden:

Vrouw vindt schorpioen in pakketje uit Spanje
0:33

Vrouw vindt schorpioen in pakketje uit Spanje

Verrassing

Na de opmerkelijke vondst haalde de Dierenambulance het diertje op. In overleg is het daarna overgebracht naar De Oliemeulen in Tilburg, waar het specialistische zorg krijgt.

"Je verwacht veel in Den Bosch", sluit de organisatie luchtig af, "maar een schorpioen op de trap blijft toch een verrassing."

