Moedereend neemt kuikens mee naar zwembad, maar komt vast te zitten

Een moedereend in Den Bosch besloot dat het tijd werd om haar kinderen wat meer van de wereld te laten zien. De eendenfamilie maakte vrijdag een zomers uitstapje naar een zwembad in de Brabantse stad.

"Op zich was dit niet eens zo heel raar gedacht, maar echt handig was dit natuurlijk niet", schrijft dierenambulance Den Bosch op Facebook. De dieren konden er namelijk zelf niet meer wegkomen.

Het gezinnetje werd door medewerkers van de dierenambulance gevangen en een stukje verderop, in een brede plas, weer losgelaten.