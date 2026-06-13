OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Moedereend neemt kuikens mee naar zwembad, maar komt vast te zitten

Moedereend neemt kuikens mee naar zwembad, maar komt vast te zitten

Dieren

Vandaag, 12:03

Link gekopieerd

Een moedereend in Den Bosch besloot dat het tijd werd om haar kinderen wat meer van de wereld te laten zien. De eendenfamilie maakte vrijdag een zomers uitstapje naar een zwembad in de Brabantse stad.

"Op zich was dit niet eens zo heel raar gedacht, maar echt handig was dit natuurlijk niet", schrijft dierenambulance Den Bosch op Facebook. De dieren konden er namelijk zelf niet meer wegkomen.

Het gezinnetje werd door medewerkers van de dierenambulance gevangen en een stukje verderop, in een brede plas, weer losgelaten.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Zwanenweduwnaar krijgt tóch kuikens na gruwelijke aanval in Velserbroek
Zwanenweduwnaar krijgt tóch kuikens na gruwelijke aanval in Velserbroek
Blijdschap in DierenPark Amersfoort: bijzonder kuiken geboren
Blijdschap in DierenPark Amersfoort: bijzonder kuiken geboren
Seksgeluiden uit speakers: dierentuinen zetten alles op alles voor babyboom
Seksgeluiden uit speakers: dierentuinen zetten alles op alles voor babyboom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.