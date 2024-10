Nieuwe blauwtongvariant verder verspreid in Nederland

De nieuwe variant van het blauwtongvirus is inmiddels ook op andere plekken in Nederland aangetroffen. De meeste besmettingen zijn in de provincie Utrecht gemeld, maar ook ten noorden van Amsterdam, in Flevoland en in de Achterhoek is het virus gevonden. Dat schrijft minister Femke Wiersma (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens landbouwminister Femke Wiersma is er nog geen vaccin beschikbaar voor deze variant. Zij onderzoekt of dat nodig is, aangezien voor een andere variant al wel gevaccineerd kan worden. Over dat vaccin bestaan echter wel zorgen over de werking ervan, te zien in bovenstaande video.

Deze variant komt in Europa alleen in Nederland voor. Het is nog onduidelijk hoe dit type in Nederland terecht is gekomen. Wiersma wil daar verder onderzoek naar laten doen. Dit virus vertoont overeenkomsten met het type dat in Israël rondgaat, maar volgens de minister is het nog te vroeg om met zekerheid te zeggen dat het ook daar vandaan komt. Deze onzekerheid roept zorgen op, vooral voor boeren die vrezen voor hun vee.

Voor de reguliere variant die in Nederland rondging, is inmiddels een vaccin beschikbaar. Voor de nieuwe variant is er nog geen vaccin. Het is ook nog onbekend of deze variant ernstigere symptomen veroorzaakt.

Blauwtong is ongevaarlijk voor mensen. De ziekte wordt verspreid door knutten, kleine stekende vliegen. Voor herkauwers zoals schapen en koeien kan de ziekte echter dodelijk zijn.

ANP