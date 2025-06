Ernstig bedreigde bergbongo's verkennen nieuw verblijf in GaiaZOO

GaiaZOO heeft een paar nieuwe bewoners: bergbongo's. Vorige week kwam een eerste vrouwtje naar de dierentuin in Kerkrade. Donderdag kwam daar een tweede vrouwtje bij.

De bergbongo is een van de grootste bosantilopen ter wereld. Ze zijn te herkennen aan hun dieproodbruine vacht met witte strepen en aan hun spiraalvormige hoorns. Van nature komen ze voor in de bergbossen van Kenia, maar ze zijn ernstig bedreigd. In het wild komen naar schatting nog maar minder dan 100 soortgenoten voor.

GaiaZOO had eerder een stel bergbongo's. Helaas was er geen goede klik tussen het mannetje en het vrouwtje. Omdat het groepsdieren zijn, is besloten het duo uit elkaar te halen. Het vrouwtje is in 2022 overgebracht naar een dierentuin in het Franse Thoiry, het mannetje heeft nu een nieuw thuis in Diergaarde Blijdorp.

Met de twee nieuwe bewoonsters staat het vertrek niet langer leeg. Het is de bedoeling dat de groep bergbongo's in de toekomst nog groter gaat worden, hopelijk ook met nageslacht tot gevolg.