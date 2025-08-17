Lekkage in haaienverblijf Diergaarde Blijdorp: water loopt uit aquarium

Flink schrikken deze week in Diergaarde Blijdorp. Afgelopen week is een aquarium met daarin tienduizenden liters zeewater gaan lekken. Dat meldt ZooFlits. In het bassin verblijven onder andere haaien en roggen. Er was sprake van een lekkage in een gedeelte van het verblijf. Inmiddels is het probleem verholpen, bevestigt een woordvoerder aan Hart van Nederland.

Het vernieuwde aquarium is slechts een maand open. Tussen de kunstrotsen en de ruit van het waterbassin lag een laag water, zo is te zien op foto’s van ZooFlits.

Het gaat om een verblijf bij de nieuwe expositie die het verhaal vertelt van de impact van windparken op de Noordzee. Het bassin bevindt zich in het achterste deel van het Oceanium, de overdekte onderwaterwereld van de Rotterdamse dierentuin.