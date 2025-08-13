Terug

Vissende kat weet twee keer te ontsnappen uit verblijf in Diergaarde Blijdorp

Vissende kat weet twee keer te ontsnappen uit verblijf in Diergaarde Blijdorp

Dieren

Vandaag, 15:11

In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een vissende kat in korte tijd twee keer ontsnapt. Het jonge dier vond een klein doorgangetje in zijn verblijf, laat de dierentuin aan Hart van Nederland weten. Beide keren liep het goed af: de katachtige keerde uit zichzelf terug. "Waarschijnlijk kreeg het dier honger, dus hij kent de weg naar het verblijf."

Volgens een woordvoerder van Blijdorp ontdekte de viskat een opening in een waterstroompje, waardoor hij zijn verblijf kon verlaten. "We hebben gezocht naar de oorzaak en die is nu verholpen", aldus de woordvoerder. De dierentuin verwacht dat het dier nu niet meer kan ontsnappen. Tijdens zijn korte uitstapjes vormde hij geen gevaar voor bezoekers of personeel.

Waarschijnlijk gaat het om een van de jongen die in april werden geboren in de Rotterdamse dierentuin. Hieronder zie je de beelden van kort na de geboorte:

Bedreigde diersoort

De vissende kat komt oorspronkelijk voor in landen als India, Sri Lanka en Pakistan maar door vervuild water en versnippering van het leefgebied neemt het aantal sterk af. Blijdorp spreekt van een belangrijke stap voor het behoud van de soort.

