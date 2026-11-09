Lange werkdagen en boze klanten: mentale druk op dierenartsen is groot

Midden in de nacht uit bed worden gebeld, boze klanten en lange werkdagen. Voor veel dierenartsen hoort het bij hun werk, maar de mentale druk loopt steeds verder op. Om dierenartsen met stress en andere mentale problemen te helpen, wordt de anonieme hulplijn Veterinair Vangnet uitgebreid van dertig naar veertig vrijwilligers.

Dierenarts Sander van der Wal herkent de problemen. Zo werd hij eens midden in de nacht uit bed gebeld voor een hond met diarree. Nadat hij het dier had behandeld, begon de eigenaar te klagen over de rekening. Zulke situaties hebben invloed op zijn werkplezier. Ook emotioneel zware momenten, zoals het laten inslapen van een geliefd huisdier, kunnen dierenartsen flink raken.Gee

Stress door discussie over de rekening

Uit eerder onderzoek van beroepsvereniging KNMvD blijkt dat 70 procent van de dierenartsen extra stress ervaart door discussies over tarieven. Een op de drie overweegt hierdoor zelfs te stoppen. De hulplijn Veterinair Vangnet bestaat bijna een jaar en biedt dierenartsen en andere medewerkers in de dierenzorg een anoniem luisterend oor.