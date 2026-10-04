Ramona ziet grote prijsverschillen dierenartsen: 'De zorg moet betaalbaar blijven'

Op Dierendag zetten veel mensen hun huisdier extra in het zonnetje. Maar goede dierenartszorg is niet voor ieder baasje betaalbaar. Volgens de SP heeft ruim één op de vijf huisdiereigenaren vanwege de kosten een behandeling uitgesteld of afgezien van zorg. De partij presenteert daarom een initiatiefwet tegen buitensporig hoge dierenartskosten.

Ook de prijsverschillen tussen dierenartspraktijken baren baasjes zorgen. Ramona's kat Maui raakte afgelopen zomer gewond aan zijn achterpoot en werd opgenomen in een spoedkliniek voor dieren. Daar kreeg Ramona te horen dat de eerste dag opname, röntgenfoto's en pijnstillers tussen de duizend en twaalfhonderd euro zouden kosten, maar dat de kosten van de behandeling daar nog bij zouden komen. Ramona besloot een second opinion aan te vragen en bracht Maui de volgende dag, nadat ze bijna duizend euro had afgerekend, naar een andere dierenarts. Daar werd hij vervolgens geopereerd voor 542 euro.

In de bovenstaande video vertelt Ramona haar verhaal.

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Prijs moet passen bij behandeling

De SP vindt dat dierenartstarieven moeten passen bij de complexiteit, spoed en benodigde expertise van een behandeling. Prijsverschillen tussen praktijken mogen blijven bestaan, maar moeten wel te rechtvaardigen zijn. De partij wil geen maximumprijzen invoeren, maar baasjes de mogelijkheid geven om buitensporige tarieven achteraf bij een instantie aan te vechten. De SP hoopt dat dierenartsen hun tarieven daardoor al vooraf zullen verlagen.