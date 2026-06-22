Op zoek naar werk? In deze beroepen liggen de banen voor het oprapen

Wie nu op zoek is naar een baan, maakt de meeste kans in de bouw, als dierenartsassistent of als verkoper in een tweedehandswinkel. Dat zijn volgens uitkeringsinstantie UWV nieuwe kansrijke beroepen dit jaar.

In de bouw is doorgaans veel vraag naar personeel, maar dit jaar zijn daar nieuwe kansrijke beroepen bijgekomen, zoals metselaars en voegers. "Door de aantrekkende nieuwbouw, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en het noodzakelijke onderhoud aan bruggen en wegen zijn beroepen als metselaars, wegenbouwmachinisten en hulpkrachten in de bouw kansrijk geworden", zegt Stef Molleman, arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Steeds meer huisdieren

Daarnaast kiezen steeds meer mensen sinds de coronapandemie voor een huisdier, volgens het UWV. Hierdoor hebben dierenartsen en dierenwinkels het druk en is er behoefte aan personeel. Ook is het aantal tweedehandskledingwinkels flink toegenomen en zijn de baankansen daardoor groter geworden, legt Molleman uit. Andere beroepen waar veel vraag naar personeel is, zijn facilitair manager, budgetconsulent en eventmanager.

Ook nu de krapte op de arbeidsmarkt iets afneemt, zijn er nog ruim driehonderd kansrijke beroepen, stelt het UWV. "De meeste beroepen op de lijst zijn al jarenlang kansrijk. De verwachting is dat veel van deze beroepen dat ook blijven. Het gaat bijvoorbeeld vaak om beroepen in de bouw, transport, zorg en horeca."

AI neemt banen in

Sommige beroepen zijn niet meer kansrijk, omdat ze populairder zijn geworden onder werkzoekenden of doordat er minder vraag naar personeel is door de inzet van kunstmatige intelligentie. Vorig jaar was er daardoor bijvoorbeeld minder vraag naar tekstschrijvers. "Nu zijn ook de kansen afgenomen in de klantcontact- en reclamewereld, waar taken deels door AI overgenomen kunnen worden", aldus Molleman.

Het UWV brengt elk jaar in kaart welke beroepen de beste verhouding hebben tussen het aantal vacatures en werkzoekenden.