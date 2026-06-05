Dit zijn de kabinetsplannen om asielzoekers sneller aan werk te helpen

Het is een groot probleem: asielzoekers en statushouders die vaak lastig aan een baan komen. Het kabinet komt nu met plannen om daar verandering in te brengen. Volgens minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie) is dit om verschillende redenen van belang.

Zo dragen w erkende asielzoekers bij aan het verkleinen van het arbeidstekort, het zorgt voor een betere inburgering én het helpt ze op eigen benen te gaan staan.

Maar wat is het plan? Vergunningshouders en kansrijke asielzoekers moeten na drie maanden al kunnen werken. Die termijn was eerst zes maanden, maar door nieuwe Europese regels kan dit verkort worden. Om dat te laten lukken, wil de minister afspraken maken met bedrijven om dit proces te bespoedigen.

Bij Heijmans nemen ze al kansrijke asielzoekers en statushouders aan, zoals Yunus. In bovenstaande video zie je hoe dat bevalt.