'Artsen in opleiding slaan alarm om angstcultuur en hoge werkdruk bij UWV'

Werk

Vandaag, 06:50 - Update: 3 uur geleden

Jonge artsen in opleiding bij het UWV in Amsterdam zeggen dat de werkdruk hoog is en dat zij zich onveilig voelen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het AD.

Volgens meerdere artsen is er sprake van een angstcultuur en is er weinig ruimte om het vak te leren. Op het kantoor in Amsterdam zou het artsen ook zijn afgeraden om zich te melden bij een vertrouwenspersoon of de beroepsvereniging. De beroepsvereniging van verzekeringsartsen, Novag, heeft hierover meerdere brieven gestuurd naar het UWV. "Wij maken ons in het bijzonder zorgen om machtsmisbruik", zegt vicevoorzitter Mirko Bal.

Onderzoek naar kwaliteit en veiligheid

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) is een nieuw onderzoek gestart naar de kwaliteit en veiligheid van de opleiding. Die staat al onder verscherpt toezicht.

Artsen wijzen op de hoge werkdruk door lange wachttijden. Volgens Novag en een arts gaat productie boven opleiding. Uit contracten die EenVandaag en het AD hebben ingezien, blijkt dat artsen een boete tot 70.000 euro moeten betalen als zij vóór het afronden van de opleiding stoppen.

Het UWV laat weten de signalen serieus te nemen en werkt aan een plan om de organisatiecultuur te verbeteren. Minister Vijlbrief heeft hierover contact gezocht met het UWV en de Raad van Bestuur opdracht gegeven de cultuur aan te pakken.

Door Redactie Hart van Nederland

