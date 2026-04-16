Wachtlijsten voor uitkering lopen op: soms meer dan een jaar wachten

Het UWV waarschuwt dat de wachtlijsten voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verder oplopen. Als er niets verandert, wachten in 2030 mogelijk tot 200.000 mensen langer dan zestien weken op een beoordeling, vaak nog langer. Dat meldt het AD donderdag.

Vorig jaar vroegen bijna 97.000 mensen een WIA-uitkering aan, opnieuw een flinke stijging. Tegelijk beoordeelde het UWV minder mensen. In sommige regio's wachten aanvragers inmiddels langer dan een jaar. Volgens UWV-voorzitter Maarten Camps komt dat door een tekort aan verzekeringsartsen, ingewikkelde wetgeving en een groeiend aantal aanvragen.

Volgens Camps melden zich meer mensen met long covid en psychische klachten, zo vertelt hij tegen de krant. Ook speelt mee dat meer mensen werken dan ooit, waardoor het aantal ziektegevallen stijgt. Meerdere factoren spelen een rol, zoals druk uit werk en privé.

Schrappen IVA-regeling

Het UWV wil dat mensen eerst worden begeleid naar werk en pas later definitief worden beoordeeld. Ook kijkt het kabinet naar het schrappen van de IVA-regeling, voor mensen die volledig en blijvend arbeidsongeschikt zijn. Volgens het UWV kost het veel tijd om vast te stellen of iemand nooit meer kan werken, wat leidt tot extra procedures.

Het UWV behandelt niet alle herbeoordelingen meer. Alleen urgente gevallen, zoals mensen in financiële problemen, krijgen nog voorrang. Naar verwachting worden zo'n 30.000 herbeoordelingen niet uitgevoerd. Volgens Camps worden veel van die aanvragen gedaan door werkgevers die hopen op een volledige afkeuring van personeel.

De hersteloperatie rond fouten bij WIA-uitkeringen ligt volgens het UWV op schema. De eerste nabetalingen starten deze zomer, en de operatie moet eind 2027 zijn afgerond.