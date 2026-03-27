Online woonwinkel Fonq failliet: honderd banen op de tocht

Vandaag, 13:59

De rechter heeft de online woonwinkel Fonq failliet verklaard. Zeker zo'n honderd medewerkers vrezen voor hun baan. Dat hebben de bewindvoerders vrijdag laten weten. Er wordt momenteel gekeken of de winkel een doorstart kan maken.

Afgelopen jaar heeft het bedrijf onder leiding van een nieuwe directie gewerkt aan verbeteringen, maar dat was niet genoeg. Er bleken extra investeringen nodig, en daarvoor werd niet voldoende financiering gevonden. Eerder deze maand kreeg Fonq al uitstel van betaling.

De bewindvoerders werken nog aan verschillende scenario's "die perspectief bieden op behoud van activiteiten en werkgelegenheid". Ze roepen geïnteresseerde partijen op die mogelijkheden zien met Fonq.

