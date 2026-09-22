Populariteit kortsnuitige honden lijkt af te nemen, zien verzekeraars

Honden met een korte snuit lijken minder populair te worden. Sinds 2019 is het aantal nieuw verzekerde kortsnuitige honden met 41 procent gedaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van Huisdierenverzekeringen.nl onder verzekeraars Figo, OHRA en PetSecur, schrijft het AD dinsdag.

Sinds 2019 gelden in Nederland strengere regels voor het fokken van honden met een extreem korte snuit. In 2023 werden die regels verder aangescherpt. Dat jaar daalde het aantal verzekeringsaanvragen voor kortsnuitige honden met 17 procent ten opzichte van een jaar eerder. Onder meer de Franse bulldog, boxer, bordeauxdog, shih tzu en mopshond werden minder vaak verzekerd.

De familie Coerver heeft een mopshond, genaamd Eefje. Zij zien eigenlijk dat het houden van een kortsnuithond zo niet meer kan, en vertellen daarover in deze video:

1:05 Familie Coerver ziet hoe moeilijk hond Eefje het heeft

Gezondheidsproblemen bij kortsnuitige honden

Kortsnuitige honden hebben relatief vaak gezondheidsproblemen. Door nauwe neusgaten en vernauwde luchtwegen kunnen ze moeite hebben met ademhalen en sneller oververhit raken. Ook gebitsproblemen, oogafwijkingen, slaapproblemen en overgewicht komen relatief vaak voor.

De fokregels richten zich niet op specifieke rassen, maar op de lichamelijke kenmerken van individuele honden. Het is nog wel toegestaan om kortsnuitige honden te houden. Ook kunnen deze honden worden geïmporteerd uit landen waar de Nederlandse fokbeperkingen niet gelden.