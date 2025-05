Brandweer rukt uit voor kattenkwaad: eigenwijze kat wil niet van dak af

Een ontsnapte kat heeft dinsdag voor flink wat bekijks gezorgd op de Scharnerweg in Maastricht. Het dier, dat ziek is, wist via een open raam het dak op te glippen en durfde vervolgens niet meer terug.

De brandweer rukte uit na een melding van een ‘dier op hoogte’ en zette de straat af om met een hoogwerker in actie te komen. Hoewel de brandweerlieden hun best deden, bleek de kat slimmer – of gewoon eigenzinniger – dan gedacht. Pogingen om haar van het dak te halen, mislukten.

Tot grote opluchting van de aanwezigen besloot de kat uiteindelijk zelf dat het mooi was geweest: ze liep rustig over het dak en sprong via het raam weer naar binnen, alsof er niets aan de hand was.