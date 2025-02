Kattenhater in Houten: nog meer katten ziek, eigenaren voelen zich niet serieus genomen

De afgelopen week is een emotionele achtbaan geweest voor Frank (41) en zijn ex-partner Vincent (45). Hun kat James werd onverwacht ernstig ziek en overleed uiteindelijk aan nierfalen. Afgelopen week ging Hart van Nederland al bij ze langs, is te zien in bovenstaande video. Vrijdag wordt James gecremeerd.

Ondertussen stapelen de meldingen van soortgelijke gevallen zich op in Houten-Zuid. Ook kat Nero, van buurvrouw Marijke, is met nierfalen opgenomen bij de dierenarts. Of Nero het zal overleven, is nog onzeker. Eerder overleed ook al haar kat Odin, als gevolg van ernstig nierfalen.

Frank en Vincent hebben nauwelijks de tijd om te rouwen om het verlies van James. Ze voelen zich machteloos.

Frustratie is er vooral richting de politie. Frank en Vincent probeerden aangifte te doen, maar hebben dat nog steeds niet kunnen doen. "We worden van het kastje naar de muur gestuurd. Vincent belt constant met de politie, maar we voelen ons totaal niet gesteund", zegt Frank. "Er is sprake van capaciteitsproblemen, maar dat betekent toch niet dat we genegeerd moeten worden?"

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Wijkagent Rianne wil informatie blijven verzamelen over mogelijke verdachten, maar verder komt er weinig beweging in het onderzoek. Intussen blijven er meldingen binnenkomen van katten die met acute nierproblemen overlijden. Iemand meldde dat ze een vrouw had gezien die met een lepel achter een kat aanliep, maar dat bleek uiteindelijk loos alarm te zijn.

Een woordvoerder van de politie laat aan Hart van Nederland weten "het natuurlijk verschrikkelijk te vinden voor de eigenaren van de katten". Ook zou iedereen die aangifte wil doen daarvoor de gelegenheid moeten hebben. "Maar soms zijn er agenda-technisch helaas andere prioriteiten." De politie komt later met meer details over de status van het onderzoek.

Resultaten kwijt

De situatie wordt nog schrijnender doordat er fouten zijn gemaakt met het toxicologisch onderzoek. "De resultaten zijn kwijtgeraakt", zegt Frank. "We kregen te horen dat ze de monsters 'vergeten waren te bewaren', maar dat lijkt ons sterk. De bloedwaarden zijn er nog, dus er komt een rapport, maar de belangrijkste bewijsstukken zijn weg. Dat voelt alsof we met onze rug tegen de muur staan."

De urinemonsters zijn weggegooid. Heel vervelend.

"Heel spijtig", reageert woordvoerder Maarten Post van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. "Het klopt dat we graag de oorzaken van het nierfalen wilden onderzoeken. Daarvoor moest de urine van James worden getest volgens een specifieke methode. Het bleek echter dat wij dat onderzoek bij ons op de faculteit niet konden doen en toen zijn de urinemonsters weggegooid. Heel vervelend."

Ondertussen blijven Frank en Vincent vechten voor duidelijkheid en gerechtigheid. "We zijn nog steeds in een rollercoaster", zegt Frank. "En intussen gaan er nog steeds katten dood. Hoeveel dieren moeten er nog volgen voordat dit serieus wordt genomen?"