Beautje blijkt Fred, kat leeft 7 jaar lang 'undercover' bij twee baasjes

In Leiden heeft een kat jarenlang een dubbelleven geleid. Dichter René Oskam deelt op Instagram hoe zijn kater Fred, bij het andere baasje bekend als Beautje, zeven jaar lang ongemerkt bij twee verschillende baasjes woonde. Het opmerkelijke verhaal zorgt voor veel reacties.

Wat is nou toch de magie van een kattenvideo? Waarom kijkt iedereen zo graag naar filmpjes van deze dieren? Je ziet het in bovenstaande video.

Drie weken geleden verhuisde Oskam samen met zijn kat Fred naar een nieuw huis in Den Haag. Twee dagen geleden kreeg hij een appje van de nieuwe bewoner van zijn oude huis. Er was een man aan de deur geweest van wie de rode kater al drie weken was vermist.

"Ongeveer 7 jaar geleden was de rode kater in kwestie bij hem komen aanlopen en was in de loop der tijd 'hun kat' geworden. (...) De nieuwe bewoonster wist dat wij ook een kater hadden die aan hetzelfde signalement voldeed. En dat precies die kater 3 weken geleden was verhuisd", schrijft Oskam op Instagram.

Oskam nam contact op met de man en vroeg om een foto van de vermiste kat. Op een collage van foto's zag hij tot zijn verbazing dat het inderdaad om Fred ging. "De kat die hij Beautje was gaan noemen, heette bij ons thuis Fred. Wat ontegenzeggelijk een veel betere naam is gezien het karakter van het dier."

Langzaam werd duidelijk wat er aan de hand was. De kat 'woonde' op twee adressen tegelijk: "Op de momenten dat ik dacht dat Fred buiten allerlei stoere kattendingen aan het doen was, lag hij de parmantige Beautje te spelen in de kattenmand een paar huizen verderop."

Twee keer gechipt, hoe kan dat?

Het bijzondere? Fred was gechipt in 2017, maar Beautje werd nogmaals gechipt een jaar later. Beide 'baasjes' wisten niet dat het beestje al door iemand anders gechipt was.

Toch kwam het nieuws voor Oskam niet helemaal als een verrassing. " We hadden weleens het vermoeden dat hij andere adressen had, omdat hij soms een geur had die wij niet kenden." Voorlopig lijkt het dubbelleven van de kat ten einde en verblijft hij alleen nog maar bij Oskam in Den Haag.