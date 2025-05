Kat hele nacht vast op dak in Assen, durft niet naar beneden

Het was vrijdag even schrikken voor een poes in het Drentse Assen. Het dier zat een hele nacht vast bovenop een dak en volgens buurtbewoners durfde hij niet meer naar beneden te komen. Daarom kwam de brandweer in actie. Een brandweerman haalde het arme beestje van het dak.

Het gebeurde vrijdag aan de Wilgenbeemd in Assen. De kat zat droevig te miauwen. Buurtbewoners hadden de indruk dat het diertje niet zelf naar beneden durfde te komen. Daarom werd de brandweer omstreeks 08.10 uur ingeschakeld. "Volgens de melder heeft het dier een hele nacht vastgezeten", vertelt Veiligheidsregio Drenthe aan Hart van Nederland.

Met behulp van een hoogwerker wist een brandweerman de poes van het dak te krijgen. Uiteindelijk komt een poes altijd weer op zijn pootjes terecht.