Hondenvoer is te duur door leveranciers die winkels onder druk zetten

Hondenvoer is duurder dan het zou kunnen zijn omdat leveranciers winkeliers onder druk zetten om de prijzen hoog te houden. Dat maakt De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag bekend. Negen verschillende leveranciers van hondenvoer zijn door de ACM gewaarschuwd voor het beïnvloeden van verkoopprijzen via dierenwinkels. Dit is namelijk verboden en zorgt ervoor dat de prijzen kunstmatig hoog blijven.

De waarschuwing is niet alleen voor leveranciers, maar ook voor groothandels die indirect invloed uitoefenen op de prijzen. Zowel de leveranciers als de groothandels riskeren een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 40% van hun omzet.

Ook de kosten voor de dierenarts kunnen een behoorlijke aanslag op je portemonnee zijn. Dat weet ook dierenarts Francoise Reij uit het Groningse Wetsinge. Zij was het niet eens met de bedragen die de praktijk waar zij werkte in rekening bracht. In de video hierboven vertelt ze hoe ze ontslag nam haar eigen mobiele dierenkliniek begon.

Winkeliers moeten volgens de ACM zelf hun verkoopprijzen kunnen bepalen en leveranciers mogen geen druk uitoefenen om prijzen te verhogen. Om een goede prijs voor hondenvoer te kunnen bepalen heeft de dienst een adviesprijscheck geïntroduceerd. Hier kunnen zowel leveranciers als winkeliers controleren of ze zich aan de regels houden.