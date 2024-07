Flink wennen voor deze viervoeters: zwemlessen voor honden van groot belang

Niet alleen mensen gaan op zwemles, ook honden kunnen leren zwemmen. In Wijk bij Duurstede geeft Monica Vink al vijf jaar zwemlessen aan honden. Dit idee is niet nieuw, maar met het mooie weer en de zomer opkomst wel van groot belang. Niet elke hond weet namelijk hoe hij moet zwemmen.

Begin mei begint Monica met het voorbereiden van het zwembad. Zodra het mooi weer is, kunnen baasjes zich aanmelden voor de lessen. Eind augustus wordt alles weer opgedoekt en kijken de zwemdocenten uit naar volgend jaar.

Lopen is als zwemmen onderwater

Het leren zwemmen is voor honden niet altijd vanzelfsprekend. "In eerste instantie vinden honden zwemmen totaal niet interessant of het is een onbekend terrein", vertelt hondendeskundige Martin Gaus tegen Hart van Nederland. "Maar hoe meer ze het begrijpen, hoe meer ze ervan genieten."

Hij legt uit dat het belangrijk is om honden te leren hoe ze hun voorpootjes moeten gebruiken in het water. "Zie het net als lopen, maar dan onder water." Spartelen met de pootjes geeft vaak aan dat de honden in paniek zijn en niet weten hoe ze goed moeten zwemmen. Met geduld en begeleiding leren de honden uiteindelijk genieten van het zwemmen. "Het is een uitje voor ze."

Niet alle honden zijn geboren zwemmers

Hoewel veel honden uiteindelijk leren zwemmen en er plezier in hebben, is het helaas niet voor alle honden mogelijk. Martin vertelt dat sommige honden, zoals labradors en poedels, geboren zwemmers zijn. Terwijl honden met een te zwaar hoofd en klein lichaam, zoals Engelse bulldogs, het zwemmen nooit onder de spreekwoordelijke knie zullen krijgen. "Die zinken keihard naar beneden", zegt Gaus.

Toch blijft Martin enthousiast over de voordelen van zwemmen voor honden die het wel kunnen leren. "Het is prachtig om te zien hoe ze ervan genieten als ze het eenmaal begrijpen."

Zwemles in trek

Bij hondenvereniging Antis wordt deze zomer voor de vijfde keer hondenzwemles gegeven. Wat begon met een klein badje, is nu een groot zwembad van 10 bij 5 meter. Trainer Monica Vink begeleidt de honden met veel geduld en zorg, is te zien in bovenstaande video.