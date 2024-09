Toen Henk Visser (80) na het overlijden van zijn kat Miles een rouwadvertentie wilde plaatsen in het regionale dagblad werd hem verteld dat dat niet kon. "Ik wilde een advertentie plaatsen als uiting van liefde en een eerbetoon aan mijn kat", zegt hij. Hij deelde zijn verhaal online en dat leverde naast heel veel steunbetuigingen ook een online rouwregister voor huisdieren op op het landelijke condoleanceplatform Afscheid.online. Henk had een sterke band met Miles. "Ik kon met hem praten, lezen en schrijven. Zijn overlijden gaf me een enorme klap." Hij snapte dat het misschien wat cru was om naast een advertentie van een overleden moeder een advertentie voor een huisdier te zien maar vond het toch jammer dat er elders in de krant geen plaats was voor een eerbetoon aan zijn huisdier.

Bekijk hier het verhaal van Henk:

2:18 Henk (80) wil rouwadvertentie plaatsen over kat Miles, maar krant weigert

Hoewel Henk het liefst een pagina met dierenadvertenties in de krant zou zien, is Henk er blij mee dat er nu online wel een rouwbericht geplaatst kan worden. Net als Nienke Endeburg. Zij is universitair docent mens-dier-relaties aan de Universiteit Utrecht. Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de mensen een huisdier als gezinslid ziet. "En als een gezinslid overlijdt, is het toch logisch dat je een rouwadvertentie plaatst?"