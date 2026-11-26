Ruim 6000 mensen hebben een petitie ondertekend om de jacht op hazen in Utrecht, Limburg en Groningen weer toe te staan. Met de petitie roept de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging minister Jaimi van Essen (Natuur) op om het jachtverbod op hazen in deze provincies op te heffen. De vereniging voert al jaren een juridische strijd om de jacht op zowel hazen als konijnen weer volledig toe te staan en ging onlangs in hoger beroep.

De regering stelde het jachtverbod in 2022 in. Toenmalig minister Christianne van der Wal voerde op basis van onderzoek van de Universiteit van Wageningen aan dat de populaties konijnen en hazen terugliepen. De minister stond daarom alleen nog jacht toe in gebieden waar de soorten er wel goed voor staan. Voor de konijnenjacht kwam een landelijk verbod.

'Jacht is goed om populaties gezond te houden'

Volgens de Jagersvereniging staan beide diersoorten er veel beter voor en is het besluit destijds op onjuiste gronden genomen. Het weer toestaan van de jacht zou volgens de jagers juist goed zijn om de populaties gezond te houden en verspreiding van de ziekte myxomatose onder hazen tegen te gaan.