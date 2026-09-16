Al 700 zwerfkatten afgeschoten, dierenorganisaties komen in actie

In Friesland mogen sinds drie jaar zwerfkatten worden afgeschoten om beschermde diersoorten, zoals weidevogels, te beschermen. Inmiddels zijn zo'n 700 katten gedood. Ook in Overijssel staat het afschieten van zwerfkatten nu op de agenda. Verschillende dierenorganisaties vinden dat onacceptabel en bieden daarom een petitie aan.

Volgens de organisaties achter de petitie is afschieten geen effectieve oplossing voor het kattenprobleem en zorgt het voor onnodig dierenleed. Ze stellen dat ook huis- en boerderijkatten worden gedood. Het aantal zwerfkatten kan volgens hen veel diervriendelijker worden teruggedrongen door de dieren te castreren.

Meerdere katten van Wendy werden afgeschoten

De petitie heeft in korte tijd veel handtekeningen gekregen. Ook Wendy hoopt dat er een einde komt aan het afschieten. Zij maakte eerder mee dat meerdere van haar katten werden doodgeschoten. Tegenwoordig probeert ze jagers op afstand te houden door op een hoorn te blazen. Aan Hart van Nederland laat ze zien hoe ze dat doet, zo is te zien in bovenstaande video.