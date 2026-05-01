Overijssel wil afschieten verwilderde katten toestaan om weidevogels te beschermen

De provincie Overijssel wil het mogelijk maken om verwilderde katten af te schieten. Dat plan moet helpen om weidevogels, zoals de grutto, beter te beschermen. Dat meldt het AD donderdag. Het aantal van deze vogels neemt al jaren af en volgens de provincie zijn extra maatregelen nodig om dat tegen te gaan. Het dagelijks bestuur (de Gedeputeerde Staten) heeft hiervoor een voorstel ingediend bij de Provinciale Staten.

Het voorstel maakt deel uit van een breder pakket aan plannen dat volgend jaar definitief wordt uitgewerkt door de Gedeputeerde Staten van Overijssel. Overijssel wil de bestaande regels rond het beheer van roofdieren zo breed mogelijk toepassen. Daardoor zouden er meer vergunningen kunnen worden gegeven voor zowel het afschieten van vossen als verwilderde katten. Friesland is nu nog de enige provincie waar zo'n ontheffing al bestaat.

Eerder pleitte een dierenrechtenorganisatie ook al voor een verbod op het afschieten van wilde katten in Friesland:

1:29 Dierenrechtenorganisatie wil verbod op afschieten wilde katten in Friesland: 'Wreed en onnodig'

Is de kat het probleem?

Op het voorstel komt van veel kanten kritiek. Dierenorganisaties en deskundigen betwijfelen of katten wel een grote rol spelen bij de afname van weidevogels. Uit onderzoek van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) uit 2023 blijkt dat vooral vossen en steenmarters verantwoordelijk zijn voor het roven op de vogels. Ook wijzen experts op een andere belangrijke oorzaak, namelijk de intensieve landbouw. Daardoor verdwijnen leefgebieden en voedselbronnen van vogels.

Volgens hen ligt daar de grootste uitdaging en is het de vraag of het afschieten van katten wel echt de oplossing is.