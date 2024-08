ZIEN: Harige inbreker valt binnen bij juwelier

Een wel heel bijzondere 'inbreker' zorgde afgelopen nacht voor opschudding bij juwelier Lucardi in Oss. Een zwarte kat viel door het systeemplafond van het filiaal en zette daarmee het alarm af. Bedrijfsleider Melissa Barka-Lammers kreeg direct een telefoontje van de beveiliging, die haar meldde dat er een indringer in de winkel was.

Toen Melissa rond 01.30 uur 's nachts arriveerde bij het pand zag ze een geschrokken kat door de winkel rennen. De kat, die een roze halsbandje droeg, was duidelijk geen gewone straatkat. "Toen ik hem aaide, kalmeerde hij en werd hij wat rustiger. Even later rende hij snel de winkel uit", vertelt Melissa aan Hart van Nederland.

Viraal op sociale media

Ondanks de onverwachte bezoeker bleef de schade beperkt tot een paar vieze pootafdrukken op de toonbank. Om de eigenaar van de kat op te sporen, heeft Melissa besloten de bewakingsbeelden op TikTok en Instagram te delen. De video’s zijn al vaak bekeken, maar de eigenaar is nog niet gevonden. Hoewel de inbreker al 'voortvluchtig' is, hoopt Melissa alsnog de eigenaar te kunnen vinden.

De video die Melissa heeft gedeeld op de Instagram van Lucardi: