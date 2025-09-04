ZIEN: Mexicaanse vogelspin duikt op in achtertuin Harderwijk

Dieren
Vandaag, 19:32
Aan de Kajuitmeen in Harderwijk is woensdagavond een opvallende nieuwkomer gevonden: een Mexicaanse roodpoot vogelspin. Dat meldt de Dierenambulance Noord-West Veluwe. Het harige dier liep rond in een achtertuin en werd uiteindelijk gevangen.
De spin leeft normaal gesproken niet in Nederland, alleen in gevangenschap. Vermoedelijk is het dier ontsnapt uit een nabijgelegen woning. Omdat deze soort niet snel beweegt, denkt de dierenambulance dat de eigenaar in de buurt woont.
Het gebeurt wel vaker dat er dieren in Nederland rondlopen die hier eigenlijk niet horen, zoals deze keizersschorpioen die in een tas zat:
Dierencentrum De Ark in Harderwijk vangt de vogelspin voorlopig op. Zij hopen dat de eigenaar zich snel meldt.
De bewuste spin:
Mexicaanse roodpoot vogelspin gevonden in tuin Harderwijk. Beeld: Dierenambulance Noord-West Veluwe
Mexicaanse vogelspin duikt op in achtertuin Harderwijk. Beeld: Dierenambulance Noord-West Veluwe
