'Omstanders gebeten tijdens hondengevecht bij tankstation Arnhem'

Dieren

Vandaag, 19:24

Bij een tankstation in Arnhem is donderdagmiddag een gevecht uitgebroken tussen twee honden. Het gebeurde rond 15.00 uur en leidde tot een chaotische situatie waarbij meerdere mensen werden gebeten. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

Het zou gaan om een herdershond en een pitbull die elkaar te lijf gingen. Verschillende omstanders probeerden de dieren uit elkaar te halen, maar raakten daarbij zelf gewond. Eén persoon zou naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Meerdere politiewagens kwamen ter plaatse na de melding. Het is niet bekend wat er aan het gevecht voorafging.

