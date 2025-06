ZIEN: Rode titi's nemen hun intrek in Burgers' Zoo

Bezoekers van Burgers' Zoo in Arnhem kunnen vanaf nu oog in oog komen te staan met loslopende apen. Twee rode titi’s, afkomstig uit Zoo Basel in Zwitserland, hebben sinds maandag hun intrek genomen in de tropische hal van de dierentuin.

De rode titi is een kleine apensoort uit Zuid-Amerika. Ze staan bekend om hun sociale gedrag en leven normaal gesproken in familiegroepen. In Arnhem gaat het voorlopig alleen om twee mannetjes. Ze kunnen zich vrij bewegen via kunstlianen en verkennen op eigen houtje de hal, die speciaal is ingericht om een natuurlijke leefomgeving na te bootsen.

Dierenliefhebbers kunnen de kleine apen plotseling tegenkomen tijdens een wandeling door de hal. Toch waarschuwt de dierentuin nadrukkelijk dat er geen contact met de dieren mag zijn. Aanraken of voeren is verboden.

Om de rust van de dieren te waarborgen, zijn er voldoende schuilplekken gecreëerd. Daar kunnen de rode titi's zich op elk moment terugtrekken, buiten het zicht van het publiek.