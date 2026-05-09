Brandweer in Arnhem bevrijdt hond die met kop klem zit tussen spijlen

Een herdershond in Arnhem kwam zaterdagmiddag in een benarde positie terecht nadat het dier met volle vaart tegen een poort aan liep. Het dier kwam vast te zitten tussen de spijlen en moest door de brandweer worden bevrijd.

De hond schoot rond 12.30 uur een straat over en belandde met zijn kop tussen de spijlen van een poort. De eigenaren belden daarop de brandweer, die gelijk ter plaatse kwam. Met een spreider werden de spijlen uit elkaar geduwd, waardoor het koppie van de hond weer vrij kwam en het dier in veiligheid kon worden gebracht.

Het dier is er, op de schrik na, goed vanaf gekomen. Het beestje liep twee kleine verwoningen op, maar kon gelukkig gelijk weer met zijn baasjes mee naar huis.