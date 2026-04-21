NVWA, politie en gemeente doen inval bij hondenfokker in Best

Dierenmishandeling

Vandaag, 14:59 - Update: 55 minuten geleden

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdagochtend, samen met de gemeente Best en de politie, een inval gedaan bij een hondenfokker in de Brabantse plaats Best. Aan Hart van Nederland bevestigt de gemeente de inval, maar kan verder nog geen informatie geven. De fokker kwam in beeld toen Omroep Brabant meerdere artikelen over zijn praktijken publiceerde.

Aan Omroep Brabant vertelden meerdere gedupeerden dat zij bij de aankoop van een pup zijn misleid. De kopers waren namelijk onder de indruk van het feit dat de pups in huiselijke kring opgroeiden terwijl ze in werkelijkheid nauwelijks gesocialiseerd waren en onder de vlooien zaten. Daarnaast bleek dat meerdere pups besmet waren met de darmparasiet Giardia.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie in de gemeente Hulst hebben eind vorig jaar negen Australische herders in beslag genomen. De honden verbleven bij een fokster in zeer slechte omstandigheden:

Vergunning

Het is ook voorgekomen dat een pup na aankoop een ernstige en erfelijke hartaandoening zou hebben die door de fokker onopgemerkt was gebleven. Als de pup geen operatie zou ondergaan, zou deze geen lang leven beschoren zijn. Een ander hondje bleek ernstige heupproblemen te hebben, zonder dat de fokker hier ruchtbaarheid aan gaf.

De gemeente Best kan niet zeggen of de fokker in het bezit is van de juiste vergunning. De gemeente gaf aan zowel Hart van Nederland als Omroep Brabant geen verder commentaar.

Door Redactie Hart van Nederland

