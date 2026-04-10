'Hond Dibbes na 24 uur bevrijd uit auto in Rotterdam'

Dieren

Vandaag, 20:00 - Update: 24 minuten geleden

Een hond heeft mogelijk 24 uur opgesloten gezeten in een auto aan de Dreef in Rotterdam. Het dier, Dibbes van 4 jaar oud, werd vrijdagavond uiteindelijk door de politie bevrijd en overgedragen aan de dierenambulance. Dat meldt een correspondent ter plaatse.

De situatie trok de aandacht van agenten omdat er verse schade op het voertuig zat, er ontbrak een wieldop en de auto stond niet goed geparkeerd. Dat was voor de politie reden om in te grijpen, aldus de correspondent.

Waar was de eigenaar van Dibbes?

De eigenaar van de hond is bekend bij de politie. Agenten gingen langs bij de woning van de vrouw, maar troffen haar daar niet aan.

Na de bevrijding is Dibbes door de dierenambulance naar het asiel gebracht. Hoe het nu precies met de hond gaat, is niet bekendgemaakt.

De politie onderzoekt de situatie.

Door Redactie Hart van Nederland

