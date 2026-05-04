'Hondje urenlang vergeten bij supermarkt, omstanders schieten te hulp'

Dieren

Vandaag, 11:34

Een hondje is zondagmiddag urenlang alleen achtergelaten voor de deur bij een supermarkt in Hoorn. Medewerkers van een supermarkt aan de Rondeelstraat keken vreemd op toen ze opmerkten dat het dier al uren voor de deur zat, meldt een correspondent ter plaatse.

Het hondje werd rond 18.30 uur opgemerkt door winkelend publiek, waarna medewerkers van de supermarkt op de hoogte werden gebracht. Uiteindelijk bleek dat het beestje al zeker vier uur voor de deur zat, zonder dat er ook maar een spoor van de eigenaar te bekennen was.

Water en koekjes

Medewerkers van de supermarkt schoten meteen te hulp en gaven het hondje een bakje water en wat te eten. Ook werd de dierenambulance gebeld, zodat het beestje opgehaald kon worden. Buurtbewoners hielpen ook mee en brachten water en snoepjes.

Rond 19.30 uur kwam de eigenaar het hondje ophalen. Het dier was eerder die dag achtergelaten door zijn dochter, die na een bezoek aan de supermarkt was vergeten het dier weer mee naar huis te nemen. De eigenaar heeft het hondje daarna weer meegenomen naar huis.

Door Redactie Hart van Nederland

