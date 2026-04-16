Chantals verdwenen pup Houdini staat ineens op Marktplaats

Een opmerkelijk verhaal uit het Drentse Uffelte. Chantals hondje Houdini verdween vrijdag spoorloos uit de tuin, maar twee dagen later ziet ze haar pup ineens op Marktplaats voorbijkomen. Dit incident staat niet op zichzelf: honden verdwijnen vaker en worden doorverkocht, vaak voor de fok of snelle handel.

Na de verdwijning, werd er massaal naar Houdini gezocht. Baasje Chantal zat er compleet doorheen en haar dochter was ontroostbaar. Na twee dagen kreeg ze de Marktplaatsadvertentie doorgestuurd van een vrijwilliger van Team Vermiste Honden. "We hebben contact gehad met de politie en daarna is mijn vriend naar de verkoper gegaan", vertelt Chantal aan Hart van Nederland. "Eenmaal binnen wist hij het meteen zeker: het was onze hond, Houdini." De man die de hond verkocht werd aangehouden en wordt verdacht van heling.

Verkoopsites in de gaten houden

Het Team Vermiste Honden hielp Chantal met de zoektocht naar Houdini en zag de advertentie voorbijkomen. "Binnen ons team is er altijd een vrijwilliger die actief verkoopwebsites in de gaten houdt. Dit soort situaties komt namelijk helaas regelmatig voor", legt vrijwilliger Jaap Smit uit.

In bovenstaande video is Chantal weer herenigd met haar pup Houdini en vertelt ze het verhaal van de verdwijning.