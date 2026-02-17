Pup Ira terug naar baasjes na uren in kou op balkon

Puppy Ira is na dertien dagen weer terug bij haar baasjes in Rotterdam. De pup werd eerder door de politie meegenomen, nadat ze urenlang alleen in de kou op een balkon had gezeten. Het verhaal leidde tot veel verontwaardiging.

Verschillende mensen boden zich aan als nieuwe eigenaar van Ira. Toch is ze na bijna twee weken weer thuis. De politie heeft gesprekken gevoerd met de eigenaren en daarna besloten dat het hondje terug mocht.

Openbaar Ministerie

Op basis van de geldende wet- en regelgeving heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten om de hond terug te geven. Dat laat een woordvoerder weten aan het AD. Uit onderzoek bleek dat het hondje niet dermate verwaarloosd was dat ze definitief weg moest bij haar eigenaren.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Dat legt Hart van Nederland uit in deze video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Helemaal klaar is de zaak nog niet. Het OM laat weten dat er nog een besluit komt over het feit dat de hond langere tijd op het balkon stond. "Dat is een strafbaar feit. Welke consequenties daaraan worden verbonden, wordt nog bekeken.”

Opluchting

De baasjes van Ira laten aan de krant weten dat zij opgelucht zijn dat hun puppy weer thuis is.