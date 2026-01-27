Puppy zit urenlang blaffend en piepend op koud balkon, politie grijpt in

De politie heeft in Rotterdam-Charlois een puppy van een balkon gehaald na meerdere meldingen over blaffen en piepen. Het dier zat bij 2 graden celsius al langere tijd op een betonnen balkon zonder beschutting. De puppy is in beslag genomen en de eigenaar moet zich melden voor verhoor.

Agenten gingen kijken na verschillende meldingen van omwonenden. Zij hoorden een hond die bleef blaffen en piepen. Bij aankomst zagen zij een puppy die alleen op een balkon zat. Het balkon was van beton en bood geen bescherming tegen de kou. Volgens de meldingen zat de puppy daar vaker en zou het dier soms hele werkdagen buiten worden achtergelaten.

Verhoor

Omdat er niemand thuis was, schakelde de politie een collega in die gespecialiseerd is in het openen van deuren. Zo kon de woning worden betreden en de puppy van het balkon worden gehaald. De puppy is daarna meegenomen naar het politiebureau om op te warmen. De eigenaar mag zich binnenkort melden op het politiebureau voor verhoor, meldt de politie op Instagram.