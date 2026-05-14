Siberische tijger overleden in AquaZoo in Leeuwarden

Verdrietig dierennieuws vanuit Leeuwarden: in dierenpark AquaZoo is woensdag een zeldzame tijger overleden. Het gaat om een Siberische tijger die sinds 2022 in het park verbleef. Hij was tien jaar oud en hij was vader van vier welpen.

Het dierenpark meldde donderdag dat de tijger, genaamd Vadim, de afgelopen tijd minder actief was en minder goed at. "Daarom stond hij onder behandeling van onze dierenartsen. Ondanks intensieve zorg verslechterde zijn situatie, waarna aanvullend onderzoek is uitgevoerd. Helaas is de tijger kort daarna overleden", aldus AquaZoo op hun Facebook-pagina. Waar de tijger precies aan overleden is, wordt nog onderzocht.

Bedreigde diersoort

Siberische of Amoertijgers leven in het wild in het oosten van Rusland en China en zijn een bedreigde diersoort. Het zijn de grootste katachtigen op aarde. In AquaZoo leven nu nog een vrouwelijke en een mannelijke tijger.