AquaZoo Leeuwarden verwelkomt nieuwe witgezichtsaki

In AquaZoo Leeuwarden is een witgezichtsaki geboren. Zowel het jong als de moeder maken het goed. Het is de tweede geboorte van dit jaar bij deze apensoort in het park.

Volgens hoofd dierenverzorging William Kreijkes gaat het goed met de kersverse moeder en haar kind: "De moeder vertoont rustig en stabiel gedrag en het jong ontwikkelt zich zoals verwacht. Bezoekers kunnen het jong inmiddels ook in het verblijf zien, waar het dicht bij de moeder blijft."

Het geslacht van het jong is nog onbekend. Bij witgezichtsaki’s is het bij de geboorte niet mogelijk om mannetjes en vrouwtjes aan het uiterlijk te onderscheiden. Pas na enkele maanden wordt dit zichtbaar: mannetjes krijgen een wit gezicht, terwijl vrouwtjes een donkerder gezicht behouden.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Ontbossing

Witgezichtsaki’s leven in de tropische regenwouden en moerasgebieden van noordelijk Zuid-Amerika, zoals Brazilië, Suriname, Guyana en Venezuela. De apen zitten voornamelijk hoog in de bomen en verplaatsen zich met grote sprongen door het bladerdak, dankzij hun sterke achterpoten en lange staart. Door ontbossing en verlies van leefgebied staat de soort onder druk.