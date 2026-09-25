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Enorme walvis spoelt aan op Ameland, karkas blijft voorlopig liggen

Enorme walvis spoelt aan op Ameland, karkas blijft voorlopig liggen

Dieren

Vandaag, 16:14

Een ongeveer 11 meter lange walvis die vrijdag op Ameland is aangespoeld, blijft voorlopig op het strand liggen. Het gaat vermoedelijk om een jonge vinvis. Rijkswaterstaat houdt het karkas aan de noordwestkant van het eiland in de gaten.

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Het dier is al vergaand ontbonden. De staart is geknakt, maar de kop zit nog aan het karkas. Een volwassen vinvis kan ongeveer 25 meter lang worden.

Opruimen is lastig

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het opruimen van het dode dier. Dat is op dit moment lastig omdat het karkas erg slap is. Daarom heeft de dienst besloten het voorlopig te laten liggen.

Dat kan volgens Rijkswaterstaat ook winst opleveren voor de natuur. Het karkas dient als voedsel voor dieren langs de kust. Het is nog niet duidelijk hoelang het duurt voordat het grotendeels is verdwenen.

Blijf op afstand

Mensen die de aangespoelde walvis willen bekijken, krijgen het advies afstand te houden en het karkas niet aan te raken. Volgens Rijkswaterstaat is er geen direct gevaar voor de omgeving.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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